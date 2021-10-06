كرة اليد : مقابلتا الكأس الممتازة يوم 15 اكتوبر بوهران

ستقام مقابلتا الكأس الممتازة الجزائرية لكرة اليد, بين كل من نادي الابيار و نادي بومرداس (سيدات) من جهة, وشبيبة سكيكدة و شبيبة الساورة (رجال) من جهة أخرى, يوم 15 اكتوبر بوهران, حسب ما أفادت به الأربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

و أعلنت الاتحادية عن برمجة هاتين المقابلتين بناء على قرار اللجنة المكلفة بالتسيير المؤقت لشؤون الهيئة الفدرالية.

وستقام المواجهتان بقصر الرياضات "حمو بوتليليس" الذي سيجدد العهد بهذه المناسبة مع المنافسات بعد خضوعه لعملية اعادة التهيئة تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران-2022).

و في العادة, تنشط الكأس الممتازة من قبل حامل لقب البطولة و المتوج بكأس الجزائر و لكن هذه الأخيرة ألغيت موسمي 2019-2020 و 2020-2021 بسبب جائحة "كوفيد 19", مثلها مثل بطولة الجزائر 2020-2021.

وعليه, ستنشط مقابلة الكأس الممتازة هذا الموسم بين حاملي لقب البطولة 2019-2020 التي استكملت في جوان و جويلية الفارطين (شبيبة سكيكدة و نادي الابيار) و صاحبي المركز الثاني لنفس الموسم (شبيبة الساورة و نادي بومرداس).

البرنامج / الجمعة 15 أكتوبر :

مقابلة الكأس الممتازة سيدات (00ر15 سا) : نادي الابيار - نادي فتيات بومرداس مقابلة الكأس الممتازة رجال (00ر17 سا) : شبيبة أمل سكيكدة - شبيبة الساورة.