توافق جزائري إيطالي حول الملفات الإفريقية والأورومتوسطية

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، على توافق الرؤى بين الجزائر وايطاليا، بشأن الملفات الإفريقية والأورو متوسطية ذات الاهتمام المشترك.

وكتب لعمامرة في تدوينة له على حسابه الشخصي "تويتر"، "‏جلسة عمل ثرية مع نظيريه الايطالي لويجي دي مايو.

عزيمة مشتركة لتجسيد الآفاق الواعدة للشراكة الإستراتيجية بين الجزائر و إيطاليا"، في ظل "توافق الرؤى والتحاليل بشأن ملفات افريقية وأورومتوسطية ذات الاهتمام المشترك".

للإشارة، استهل وزير الشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، زيارته إلى العاصمة الايطالية روما بعقد لقاءات صحفية مع أعضاء من نادي المراسلين الأجانب.