واشنطن تعد بـ"دعم فعال" للمبعوث الاممي الجديد الى الصحراء الغربية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "ترحب ترحيبا حارا" بتعيين ستافان دي ميستورا كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية واعدا بتقديم "دعم فعال" لجهود المبعوث الاممي.

و أكد رئيس الديبلوماسية الأمريكية في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأربعاء أن "الولايات المتحدة ترحب ترحيبا حارا بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثًا شخصيًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية".

و أضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "المبعوث الشخصي دي ميستورا يجلب خبرة كبيرة - حيث واجه تحديات في العراق ولبنان وسوريا - إلى هذا المنصب الهام وسنعمل بفعالية على دعم جهوده من اجل تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر لشعب الصحراء الغربية والمنطقة .