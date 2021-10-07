الجزائر تسجل "باهتمام" تعيين المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية

سجلت الجزائر باهتمام قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للصحراء الغربية وستدعم جهوده للاستئناف الفعلي للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع المغرب و جبهة البوليساريو حسبما صرح به الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

و جاء في تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية هذا الأربعاء أن "الجزائر تسجل باهتمام قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للصحراء الغربية".

وأردف بالقول: "وإذ تعرب الجزائر عن أسفها العميق إزاء التأخير الذي تسبب فيه الجانب المغربي بخصوص استخلاف سلفه السيد هورست كوهلر الذي قدم استقالته في ماي 2019 فإنها ترى أن تعيين السيد دي ميستورا جاء في سياق جد متدهور و محفوف بالمخاطر لأنه يتميز باستئناف الأعمال العدائية بعد الخرق المفاجئ لوقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربية التي تحافظ على وجودها غير الشرعي منذ 13 نوفمبر 2020 في المنطقة العازلة بالكركرات في انتهاك صارخ للاتفاقات العسكرية التي وقعها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن".

وحسب المسؤول نفسه فإن "تجريد هذه المنطقة من السلاح المكرس في الاتفاقات المعنية يشكل حجر الأساس في أي عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع".

وأردف بالقول "تشيد الجزائر بالخصال و المزايا الشخصية والمهنية المعترف بها للسيد دي ميستورا الذي ستدعم جهوده وتعرب عن أملها في أن تساهم هذه الجهود في الاستئناف الفعلي والجاد للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاعي المملكة المغربية وجبهة البوليساريو بهدف الوصول إلى حل يضمن لشعب الصحراء الغربية الممارسة الحرة و الفعلية لحقه غير القابل للتصرف ولا التقادم في تقرير المصير".

وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "هذه المقاربة التي تقوم على تفضيل المحادثات المباشرة والصريحة دون أي شرط مسبق بين الطرفين تأتي في إطار الوفاء والتوافق مع القرار المصادق عليه في مارس 2021 خلال قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي".