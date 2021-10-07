الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

ترأس هذا الخميس ، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.