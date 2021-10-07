الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

07/10/2021 - 15:31ترأس هذا الخميس ، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وسوم: الرئيس تبون, المجلس الأعلى للأمنالجزائر, سياسة طالع ايضاً اليوم العالمي للمعلمين : الرئيس تبون ينوه بجهود المعلمين و الأساتذة في سبيل تربية... الرئيس تبون يترأس هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء الرئيس تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني الرئيس تبون يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة الكويت