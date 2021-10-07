لعمامرة يلتقي رئيس الوزراء الايطالي السابق رومانو برودي

07/10/2021 - 16:19

التقى وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية  بالخارج , رمطان لعمامرة , برئيس الوزراء الايطالي السابق  رومانو  برودي , قبيل افتتاح الاجتماع الوزاري الثالث " افريقيا-ايطاليا" في روما ,  حيث تبادل الطرفان وجهات النظر و التحاليل حول أهم الملفات السياسية و الامنية على الساحة الدولية , حسب ما أفاد بيان للوزارة اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن لعمامرة تناول خلال اللقاء مع برودي , الذي شغل سابقا منصب رئيس مفوضية الاتحاد  الأوروبي , مستجدات الأوضاع و التوجهات  الراهنة في العلاقات الدولية بما فيها التحديات المطروحة في منطقة البحر الأبيض المتوسط في مجالات السلم و الأمن و التنمية.

كما تطرق الطرفان الى سبل تعزيز التبادلات و التقريب بين الشعوب في ضفتي المتوسط وآفاق إنهاء الأزمات عبر الاحتكام الى الحوار و الطرق الدبلوماسية ضمن أطر الشرعية الدولية , يضيف بيان الوزارة.

 

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