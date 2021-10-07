محمد عمر للإذاعة: ترحيب الإدارة الأمريكية بتعيين دي مستورا دليل على اهتمامها بمسار السلام في الصحراء الغربية

أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة محمد عمر أن ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين ستيفان دي ميستورا كمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية دليل على الإهتمام الذي توليه الإدارة الأمريكية الجديدة بمسار السلام في الصحراء الغربية.

وقال محمد عمر في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى إن هذا التعيين يأتي في وقت خاص يتعلق بتطورات القضية الصحراوية خاصة بعد نسف الإحتلال المغربي لقرار وقف إطلاق النار في شهر نوفمبر من العام الماضي وبالتالي هذا هو الوضع الذي من المنتظر أن يتعاطى معه المبعوث الأممي الجديد".

كما أبرز المسؤول الصحراوي أن مفاتيح حل قضية الصحراء الغربية تكمن في دور مجلس الأمن .

المصدر:الإذاعة الجزائرية