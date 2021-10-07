بريد الجزائر تطلق منصتين رقميتين للبيع الالكتروني والمؤلفات

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر ،هذا الخميس، عن إطلاق منصتين رقميتين مخصصتين ، للبيع الالكتروني للكتب والمؤلفات بالشراكة مع الوكالة الوطنية للنشر والاشهار وكذا للبيع الالكتروني للطوابع البريدية.

وصرحت المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر باية حنوفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد قائلة "أطلقنا بمناسبة اليوم العالمي للبريد، خدمة البيع الالكتروني للكتب والمؤلفات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ".

وخلال هذا الحفل، تم التوقيع على اتفاق شراكة من طرف المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر حنوفي و المديرة العامة للوكالة الوطنية للنشر والاشهار سهام درارجة تحت الرعاية السامية لوزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية كريم بيبي تريكي الذي صرح للصحافة أن هذه المنصة الالكترونية " تسمح لمواطنينا عبر الوطن بالحصول على الكتب والمؤلفات التي يمكنهم مطالعتها واحتمال طلبها والدفع باستخدام البطاقة الالكترونية "الذهبية" ثم أخذها من مكتب البريد الأقرب من مكان إقامتهم".

كما أكد الوزير يقول " أردنا، فضلا عن الخدمات التي توفرها المنصة، ابراز القدرات التقنية لمؤسسة بريد الجزائر في انجاز منصة خاصة بالتجارة الالكترونية باستخدام البطاقة الذهبية و الشبكة البريدية القريبة من المواطنين".

وبخصوص المنصة الثانية المتمثلة في البيع الالكتروني للطوابع البريدية فهي مخصصة لهواة جمع الطوابع البريدية الذين يمكنهم الحصول واختيار عددا من الطوابع البريدية حسب تريكي الذي أشاد بعمال قطاع البريد الذين نجحوا في " ضمان استمرار الخدمة العمومية خلال فترة انتشار جائحة كورونا".

وفيما يتعلق بالدفع الالكتروني، أشار الوزير الى أن مؤسسة بريد الجزائر سجلت أكثر من 10 مليون عملية منذ مطلع سنة 2021 مما يمثل أربعة أضعاف العمليات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2020 التي سجلت هي الأخرى ارتفاعا محسوسا في عدد عمليات الدفع الالكتروني مقارنة بسنة 2019 .