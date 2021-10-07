وزارة الدفاع تضبط أكثر من 10 قناطير من الكيف قرب حدود المغرب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، هذا الخميس، عن تمكّن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، من ضبط كمية "ضخمة" من الكيف المعالج تقدّر بأكثر من 10 قناطير، على مستوى إقليم الناحية العسكرية الثالثة بالقرب من الحدود مع المغرب.

أوضح بيان لوزارة الدفاع أنّ الخطوة أتت لتعزّز محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا.

ويُضاف ما تقدّم إلى عدّة عمليات تخوضها يوميًا مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية، ومكّنت من إحباط إدخال هذه السموم التي تحاول عصابات التهريب الناشطة على الحدود المغربية ترويجها في بلادنا.