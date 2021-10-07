أبواب مفتوحة حول تصدير الخدمات يومي الثلاثاء والأربعاء عبر 58 ولاية

أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس)، هذا الخميس، عن تنظيم الأبواب المفتوحة حول تصدير الخدمات يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بمقر وكالاتها عبر التراب الوطني، وذلك بالتعاون مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافاكس)،

بحسب ما أوردته "ألجاكس" عبر موقعها الإلكتروني، سيتم تنظيم هذا الحدث تحت رعاية وزير التجارة وترقية الصادرات، عبر 58 ولاية، تحت شعار "تصدير الخدمات، توجه جديد نحو اقتصاد متكامل"، موضحة أنّ هذه الأبواب المفتوحة ستتم بمشاركة كل الوزارات والهيئات المعنية بالقطاع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المهتمين.

وأوضحت الوكالة أنّ الهدف الرئيسي من هذا الحدث الاقتصادي الهام هو تعزيز جهود الحكومة قصد الانتقال من الاقتصاد القائم على قطاع المحروقات إلى اقتصاد متنوع، كما يهدف، بحسب المصدر نفسه، إلى تشجيع تصدير الخدمات وطرق الوصول إلى الأسواق الخارجية، وحثّ مصدّري قطاع الخدمات على تحسين جودة خدماتهم والتعرف على اتجاهات الأسواق الدولية المستهدفة، وتحديد وإزالة العقبات المتعلقة بعمليات التصدير للخدمات من خلال طرح الإشكاليات التي يصادفها مصدّرو الخدمات.

وسيسمح الحدث بتقييم قطاع الخدمات كشريك أساسي في دعم الاقتصاد الجزائري ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وإظهار أهمية الاستثمارات الجديدة في رفع كفاءة قطاع الخدمات وزيادة مردودها الاقتصادي وبيان مدى القدرة الاستيعابية السنوية لقطاع الخدمات في توفير فرص عمل جديدة.

وستعرف هذه الابواب المفتوحة برمجة معرض مصغر لمصدّري الخدمات في مقر وكالة "ألجاكس"، وتنظيم يومين دراسيين يخصّصان لبرمجة ورشات تقنية ومداخلات من ممثلي القطاعات الوزارية المتخصصة والهيئات العمومية وخبراء مختصين في مجال الخدمات، وأشارت "ألجاكس" إلى أنّ القطاعات الخدماتية المستهدفة للمشاركة في هذا الحدث، تخصّ جميع الشركات الناشطة في مجال الرقميات وتقنيات الاتصالات والمعلومات وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال والخدمات الرقمية في الاعلام والاتصال والبناء والأشغال العمومية والري والبرمجيات والتطبيقات واللوجستيك والنقل واستشارات الأعمال.

وتخص الأبواب كذلك، الشركات العاملة في خدمات ما بعد البيع والمناولة والمهن الحرة والسياحة والأسفار والخدمات المالية والتأمين والتكوين في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني والرياضة والسينما وخدمات المرافقة للحصول على شهادات المطابقة والنوعية، ودعت "ألجاكس" جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الخدمات والشركات الصغيرة والناشئة للمشاركة في هذا الحدث، مشيرة إلى أنه بإمكان كل المهتمين بهذا الحدث الاقتصادي تحميل برنامج الورشات، والبطاقية الاشهارية الخاصة بهذه الأبواب المفتوحة على موقعها الإلكتروني.