مقتل ثلاثة أشخاص و إصابة ثمانية آخرين بجروح في حادث مرور بالمسيلة

لقي ثلاثة (4) أشخاص مصرعهم و من بينهم امرأة أصيب (11) آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادثي سير وقعا مساء اليوم الخميس ببلدية المعاريف بولاية المسيلة وبالمخرج الشرقي لمدينة عين تموشنت ، حسب ما علم من الحماية المدنية.

و لقي ثلاثة (3) أشخاص مصرعهم و أصيب ثمانية (8) آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع مساء اليوم الخميس ببلدية المعاريف بولاية المسيلة، حسب ما علم من الحماية المدنية.

و أوضح المصدر أن الحادث نجم عن اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين على الطريق الوطني رقم 45 ببلدية المعاريف على مقطعه الرابط بين المسيلة و بوسعادة.

للإشارة، فقد تم نقل الضحايا إلى مستشفى بوسعادة فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.

ومقتل امرأة واصابة 3 اشخاص

لقيت إمرأة مصرعها و أصيب 3 أشخاص آخرون في حادث مرور وقع مساء اليوم الجمعة بالمخرج الشرقي لمدينة عين تموشنت على محور الطريق الوطني رقم 2 في جزئه الرابط بين ولايتي وهران و عين تموشنت, حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية .

و وقع الحادث إثر إنحراف مركبة سياحية عن مسارها الأمر الذي أودى بحياة إمرأة تبلغ من العمر 66 سنة بعين المكان فيما أصيب 3 أشخاص آخرون كانوا على متن نفس السيارة بجروح متفاوتة الخطورة حيث تم إجلاءهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالمؤسسة الإستشفائية أحمد مدغري بعين تموشنت مثلما أبرزه نفس المصدر.

و فيما نقلت الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الإستشفائية فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث مثلما أشير إليه.