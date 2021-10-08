شاحنة تتسبب في اصابة 15 كشافا بجروح متفاوتتة الخطورة بسطيف

أصيب مساء اليوم الجمعة، بالمدخل الجنوبي لمدينة الاوريسيا (شمال سطيف)، 15 كشافا تتراوح أعماره بين 14 و 23 سنة بجروح متفاوتة الخطورة في حادث دهس تسببت فيه شاحنة من الحجم الصغير، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية .

و أكد المكلف بالإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية بسطيف، النقيب أحمد لعمامرة لوأج بأن الحادث وقع قبل المغرب حينما كان عناصر فوج الكشافة الإسلامية الجزائرية بصدد قطع الطريق الوطني رقم 9 و تحديدا بالمكان المسمى "واد التمر" ( 12 كلم شمال سطيف) .

و تدخلت فرق النجدة التابعة لأربع وحدات للحماية المدنية مجندة 6 سيارات إسعاف بكامل طواقمها منها سيارتين طبيتين لإسعاف و إجلاء المصابين إلى مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة بعاصمة الولاية، حسب ما أوضحه النقيب أحمد لعمامرة .

و حسب المكلف بالإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية فإن "حالة أغلب المصابين في هذا الحادث لا تدعو للقلق ".

و قد حضر عملية إسعاف و إجلاء المصابين المدير الولائي للحماية المدنية بالنيابة الرائد يوسف شرفي رفقة رئيس الوحدة الرئيسية لذات السلك النظامي النقيب عادل بن اعراب ، كما تمت الإشارة إليه .(