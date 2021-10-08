الجزائر تسحق النيجر بسداسية في تصفيات مونديال قطر 2022

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سهرة يوم الجمعة فوزا ثمينا 6-1 أمام منتخب النيجر على أرضية ملعب مصطفى تشاكر، لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويحمل فوز "الخضر" إمضاء كل من رياض محرز في الدقائق 27 و60 (ضربة جزاء) و69، سفيان فيغولي في الدقيقة 47 وإسلام سليماني في الدقيقة 76 و87، بينما قلص الفريق المنافس النتيجة في الدقيقة 50 بواسطة دنيال سوشاح.

وبفضل هذا الفوز حافظ "الخضر" على هيبتهم ببلوغ المباراة رقم 30 دون خسارة، علما أنهم لم ينهزموا منذ تاريخ 18 أكتوبر 2018، كما عززوا مركزهم في الصدارة برصيد 7 نقاط.

كما تمكن المهاجم إسلام سليماني خلال هذه المواجهة من تحطيم رقم المهاجم السابق للمنتخب الوطني عبد الحفيظ تاسفاوت، ليصبح أفضل هداف في تاريخ الخضر ب 37 هدفا.

وفي اللقاء الآخر، عن ذات المجموعة، سحق منتخب بوركينافاسو يوم الجمعة نظيره الجيبوتي بنتيجة 4-0 على أرضية الملعب الكبير بمراكش بالمغرب.

وتتصدر الجزائر المجموعة الاولى رفقة بوركينافاسو بسبعة نقاط لكل منهما، فيما يأتي النيجر في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط بينما تتذيل جيبوتي الترتيب دون رصيد.

ويتأهل الأول عن كل مجموعة من المجموعات العشر للمرحلة الثالثة والأخيرة (السد) المقررة في شهر مارس 2022 والتي تتضمن خمس مباريات تجري ذهابا وإيابا، بعد عملية قرعة تشرف على تنظيمها "الفيفا" مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الشهري للمنتخبات المعنية، على أن تتأهل خمسة منتخبات للمرحلة النهائية لمونديال قطر 2022.

جدير بالذكر أن المباراة أدارها الحكم الغاني دانييل ني آيي لاريا، بمساعدة مواطنيه بروبي كواسي اشيمبونغ واتيماكا بول كودزو، اضافة الى الحكم الرابع من نفس البلد عبد اللطيف اداري، أما محافظ اللقاء فتم تعين المغربي كاواشو جمال.

نتائج الجولة الثالثة:

الجزائر- النيجر 6-1

جيبوتي- بوركينافاسو 0-4

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1- الجزائر 7 3

- بوركينا فاسو 7 3

3- النيجر 3 3

4- جيبوتي 0 3

مباريات متبقية:

الجولة الرابعة (11-12 أكتوبر 2021):

النيجر - الجزائر

بوركينا فاسو - جيبوتي

الجولة الخامسة (12 نوفمبر 2021):

جيبوتي - الجزائر

بوركينا فاسو - النيجر

الجولة السادسة (15 نوفمبر 2021):

الجزائر - بوركينا فاسو

النيجر - جيبوتي