القطاع الصناعي العمومي: ارتفاع طفيف لأسعار الانتاج خارج المحروقات خلال الثلاثي الثاني

سجلت أسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات للقطاع الوطني العمومي ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,5% خلال الثلاثي الثاني من عام 2021 مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة، حسبما جاء في بيان للديوان الوطني للإحصائيات.

مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط فإن تطور أسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات بلغ + 5.5 ، حسب نفس المصدر.

أما أسعار الانتاج في قطاع الطاقة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2,4 مقارنة بالثلاثي الأول من عام 2021 ، وفقا لإحصائيات الديوان.

وشهدت المناجم والمحاجر تباينا بمقدار + 0.3 مقارنة بالثلاثي السابق الذي تميز بزيادة أكبر بكثير (+ 6.3) ويفسر هذا التباين ارتفاع أسعار فرع استخراج المعدن الخام والمواد المعدنية (+ 3.8).

وسجلت صناعات الحديد والصلب المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية زيادة بنسبة 4.8 و تميز بعض زيادات الأسعار أنشطة معينة في قطاع صناعات الحديد والصلب المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية خاصة تحويل الحديد الزهر والفولاذ (+ 10.5) وصناعة المواد الوسيطة المعدنية والميكانيكية والكهربائية (+ 3.4 ) وصناعة المعدات الميكانيكية (+ 3.7).

وسجلت الصناعات الكيماوية نموا بنسبة 2.7 ويبدو أن العامل الرئيسي وراء هذا المنحى التصاعدي هو صناعة الطلاء (+ 6.1) ، حسب المصدر نفسه.

أما بالنسبة لصناعة النسيج، فقد شهدت تباينا تنازليا بنسبة 0.6 ناجما عن انخفاض السلع الاستهلاكية النسيجية (-1.5)، يضيف الديوان.

كما ارتفعت أسعار الانتاج لصناعة الجلود والأحذية بنسبة 1.6 نتيجة ارتفاع أسعار السلع الجلدية الاستهلاكية ب + 2.5 ،حسب المصدر ذاته.

وأبرز الديوان أن صناعات الخشب والفلين والورق تميزت، خلال الثلاثي الثاني، بتباين تصاعدي ولكن أقل حجما بنسبة + 0.5 بحيث يرجع هذا التباين بشكل أساسي إلى فرع النجارة العامة والسلع الخشبية الوسيطة الذي شهد زيادة بنسبة 0.9.