كورونا: 102 إصابة جديدة، 4 وفيات و77 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب الوزارة، 204.490 حالة، من بينها 102 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 140155شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.850 حالة.

كما تم أيضا إحصاء 13 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وأضاف البيان أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة و20 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات 10 حالات فما فوق.

وتذكر وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

