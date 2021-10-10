الفريق شنقريحة يشرع في زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا

شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, هذا الأحد, في زيارة رسمية إلى جمهورية صربيا لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة "Partner - 2021", المنظم ببلغراد ابتداء من يوم الاثنين, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "ممثلا للسيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, وبدعوة من وزير دفاع جمهورية صربيا, يشرع السيد الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, بزيارة رسمية إلى جمهورية صربيا, ابتداء من 10 أكتوبر2021, لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة (Partner – 2021), المنظم ببلغراد من 11 إلى 13 أكتوبر 2021".

وأضاف البيان أن "هذه الزيارة التي تندرج ضمن إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الصربية, ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".