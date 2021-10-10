الغرفة الفلاحية واتحاد الفلاحين يثمنان تسقيف سعر الأسمدة

ثمن اتحاد الفلاحين الفلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة قرار الوزارة تسقيف سعر الأسمدة مؤكدين ان هذا الاجراء سيضاعف الانتاج ويخفض كلفته مما ينعكس ايجابيا على القدرة الشرائية للمواطن.

وقال رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين محمد عليوي في تصريح للاذاعة الجزائرية إن تسقيف اسعار الاسمدة ب8 الاف دينار بدل 14 الف دينار جزائري سيسهم في زيادة الانتاج ويخفض تكلفته مما سيؤدي بالضرورة الى انخفاض الاسعار وهو ما سيعطي دفعا للانتاج المحلي خاصة للخضر والفواكه والحبوب، مضيفا أن ارتفاع الاسعار كبد الفلاحين خسائر كبيرة ومن شأن هذا القرار ان يقدم دفعا للقيمة المضافة على حد تعبيره.

من جانبه رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي ثمن القرار مضيفا انه جاء في مرحلة جد حساسة مؤكدا ان خفض اسعار الاسمدة سيكون له تأثير على الانتاج وعلى القدرة الشرائية كما انه سيساهم في خفض فاتورة الاستيراد.

كما دعا حمبلي الى ضرورة اتخاذ تدابير تشجيعية اخرى للفلاحين وعلى رأسها ازالة الرسوم على الاسمدة.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية