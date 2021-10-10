بغالي: الإذاعة الجزائرية جبهة للتصدي لكل الحملات العدائية ضد الوطن

قال المدير العام للاذاعة الجزائرية، محمد بغالي، إن الإذاعة بمختلف قنواتها الوطنية والموضوعاتية والمحلية تدرك حجم التحديات التي تواجهها للتصدي إلى الهجمات العدائية التي تستهدف انسجامنا ووحدتنا وأمننا .

وأكد المدير العام للإذاعة الجزائرية على هامش الاحتفالية الـ29 لانطلاق بث اذاعة الجزائر من سطيف، اليوم الأحد، أن المناسبة تأتي في ظل ظروف محلية ودولية استثنائية تحيط بالجزائر خصوصا ما يتعرض له البلد من هجمات عدائية خطيرة تستهدف انسجامها ووحدتها وأمنها واستقرارها.

وأوضح في هذا الإطار بأن "التصدي لهذا العداء يستدعي منا العمل جميعا كل على جبهته وكل من مقامه؛ والإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها الوطنية والموضوعاتية والمحلية تدرك حجم هذه التحديات وحجم المواجهة الاعلامية الذي أضحى اليوم أكبر من أي وقت مضى، مضيفا أن إذاعة سطيف جزء لا يتجزأ من هذه المهمة وهذه المسؤولية من خلال الوقوف على جبهة التصدي لحرب اعلامية سلاحها الاشاعات والضرب تحت الحزام والأخبار الكاذبة والمغرضة التي تستهدف الشعب في قلبه وفي عقله عبر تيئيسه".

وأبرز بغالي بأن "صلب العمل الإذاعي اليوم هو في مواجهة الأخبار الكاذبة بالأخبار والمعطيات الصادقة والتحاليل المريضة بالتحاليل الجيدة والموضوعية وكذا مواجهة البهتان بالمصداقية، ولا شك أن الزملاء في إذاعة سطيف يضربون مثالا يحتذى به في هذا المجال".

وبخصوص الانتخابات المحلية القادمة، قال المدير العام للإذاعة الوطنية بأن "مستوى التحدي في هذه الظروف الاستثنائية يتطلب منا ايضا الاستعداد لانجاح الموعد الانتخابي المقبل الذي يحمل أكثر من دلالة هامة جدا، على غرار استكمال الصرح المؤسساتي للدولة الجزائرية، كما أنه موعد يؤكد للجميع ثقة الجزائريين في دولتهم وحبهم لبعضهم البعض وتمسك الجزائريين بمؤسساتهم، ولا يمكن للإذاعة الجزائرية إلا أن تكون حاضرة ومواكبة لهذه المواعيد ولا تتخلف عنها".

وقال بغالي إن "الإذاعة الجزائرية ستسخر كل امكانياتها المادية والبشرية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي" -مضيفا- "نحن لا نعتبر انفسنا مجرد اعلاميين وفقط بل نحن عناصر في جبهة المقاومة لحماية الجزائر ووحدتها ونسيجها واستقرارها".

وفي الختام أثنى المدير العام للإذاعة الجزائرية على الطاقم العامل باذاعة الجزائر من سطيف الذين -كما قال- أسسوا لصرح اعلامي وجواري هام اضحى نموذجا يحتذى به في العمل الاعلامي الجواري.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية