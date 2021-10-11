24 رحلة دولية إضافية من وإلى الجزائر بداية من الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة النقل، هذا الاثنين، عن اعتماد برنامج جديد للرحلات الدولية سيشرع في تنفيذه بداية من الأسبوع القادم، والقاضي برفع عدد الرحلات من وإلى الجزائر ب 24 رحلة إضافية أسبوعيا.

أوضحت الوزارة في بيان لها أنه، بموجب هذا البرنامج الجديد، سيتم رفع عدد الرحلات من وإلى الجزائر ب12 رحلة أسبوعيا، ستأخذ على عاتق الخطوط الجوية الجزائرية.

وستبرمج، على ضوء هذا البرنامج، رحلتان في الأسبوع نحو الإمارات العربية المتحدة (دبي)، رحلتان في الأسبوع نحو بريطانيا (لندن)، رحلتان نحو ألمانيا (فرانكفورت) ليصبح عدد الرحلات ثلاثة في الأسبوع، رحلتان نحو إيطاليا (روما) ليصبح عدد الرحلات ثلاثة في الأسبوع، رحلتان نحو تركيا (إسطنبول) ليصبح عدد الرحلات أربعة في الأسبوع، وكذا رحلتان نحو إسبانيا (برشلونة) ليصبح عدد الرحلات أربعة في الأسبوع، حسب ذات المصدر.

وأضافت الوزارة أنه في إطار المعاملة بالمثل، ستقوم شركات الطيران الأجنبية الناشطة في الجزائر ببرمجة نفس عدد الرحلات 12 ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الإضافية 24 رحلة من وإلى الجزائر أسبوعيا.

ويأتي هذا البرنامج الجديد "تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة لتدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية"، حسب البيان.