طواهرية للإذاعة: الحكومة قدمت كافة التسهيلات لإنجاح مشاركة الجزائر في معرض "اكسبو 2020 دبي"

قال سفير الجزائر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالكريم طواهرية إن الحكومة الجزائرية قدمت كافة التسهيلات لإنجاح مشاركة الجزائر في معرض "اكسبو 2020 " المقام حاليا بمدينة دبي الإماراتية.

وأوضح طواهرية، في حوار مع اذاعة الجزائر الدولية هذا الاثنين، أن جناح الجزائر يعطي صورة للعالم عن الجزائر الجديدة المتفتحة على العالم، و التي تسعى إلى وضع بصمة تثبت ان بلدنا مقبل على غد أفضل مشرق و مستقبل يحتضن الكفاءات الجزائرية و اختراعاتهم وتقديم نظرة استباقية لما تصبو اليه الجزائر في مختلف المجالات.

واضاف أن جناح الجزائر في اكسبو 2020 دبي يعتزم عرض برنامج ثري خلال فترة الستة اشهر لانعقاده تشمل محاضرات تتعلق بالمشاريع الكبرى التي أقدمت عليها الجزائر أبرزها الطريق الصحراوي العابر للقارة الافريقية الذي يزيد طوله عن 9000 كلم وفعاليات ينشطها خبراء من قطاعات الاستثمار و الطاقة و الصناعة بالاضافة الى نشاطات ثقافية تعكس الثراء الجزائري التراثي والثقافي و الفني.

واشار السفير طواهرية إلى أن جناح الجزائر في معرض إكسبو 2020 دبي سيشهد زيارات لممثلين و خبراء عن قطاعات التجارة والصناعة و السياحة وترقية الصادرات و الطاقة وعقد لقاءات في مجال الاعمال للبحث عن أسواق دولية و الانتقال الى مرحلة التصدير، مضيفا أن الخبراء سينشطون محاضرات للتعريف بجهود الجزائر لتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل مخطط الحكومة لعصرنة الإطار القانوني للاستثمار والمنافسة.

المصدر: اذاعة الجزائر الدولية / مصطفى سوقحال