بلخضر :المؤسسات الدينية مطالبة بالتحسيس اكثر حول ضرورة رص الصفوف لبناء الجزائر الجديدة

اكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، عيسى بلخضر، اليوم الاثنين من البويرة، ان المؤسسات الدينية و الجمعيات و الزوايا والائمة، مطالبين بتكثيف عمليات تحسيس المواطنين حول التلاحم الاجتماعي و الوحدة الوطنية، وذلك من اجل بناء الجزائر الجديدة في هذا الظرف الخاص.

و اوضح بلخضر خلال تدخله في لقاء مع الائمة و ممثلي جمعيات دينية و وزوايا، جرى بمقر ديوان مؤسسات الشباب بولاية البويرة، انه "من الضروري لهؤلاء الشركاء، رفع وتيرة تحسيس و تربية المجتمع خاصة النشء، و ذلك من اجل العمل على بناء جزائر جديدة في ظل الوحدة و التلاحم الاجتماعي".

و اضاف ان "الجزائر تواجه اليوم تحديات امنية و اقتصادية و اجتماعية دبلوماسية، مما يتطلب مشاركتكم الحقيقية على ارض الميدان، من اجل تربية وأخلقة المجتمع من خلال تحسيس الشباب بالأخطار التي قد تأتي من ظواهر الهجرة غير الشرعية وتهديدات الشبكات الاجتماعية التي تنشر مضامين الكراهية والانقسام".

كما دعا بلخضر الائمة و الجمعيات الدينية الى القيام "بثورة حقيقية" في مجال تربية فئة الشباب وتحسيسها، سيما من اجل مكافحة ظاهرة الجريمة التي -كما قال- "انتشرت كثيرا في بلادنا".

و اوضح في هذا الخصوص قائلا "ان المسؤولية تقع على عاتقكم لأداء هذا الدور الهام المتمثل في تربية و أخلقة الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و كذا الحفاظ على ثوابت الهوية الدينية في الجزائر".

كما تنقل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، بعد ذلك الى منطقة الحجرة الزرقاء (اقصى جنوب البويرة)، حيث زار زاوية سيدي بلعموري واطلع على انشغالات هذه المؤسسة الدينية.