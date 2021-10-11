الفريق السعيد شنقريحة يجري محادثات مع وزير دفاع جمهورية صربيا

تحادث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الإثنين، مع وزير دفاع جمهورية صربيا، نيبوشا ستيفانوفيتش، وذلك بمناسبة اليوم الأول من زيارته الرسمية لهذا البلد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في اليوم الأول من الزيارة الرسمية إلى جمهورية صربيا، أجرى السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، محادثات مع وزير دفاع جمهورية صربيا، السيد نيبوشا ستيفانوفيتش".

وتابع ذات المصدر أن " الفريق السعيد شنقريحة عبر لمضيفيه عن تقديره لهذا التشريف الذي حظي به والوفد المرافق له، كما أعرب عن امتنانه للدعوة التي تفضل بتوجيهها للجزائر، لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة "Partner - 2021".

كما تطرق الفريق إلى "ما قطعته علاقات التعاون العسكري الجزائري-الصربي من خطوات مشجعة على أكثر من صعيد، وما يحدو الطرفين من طموح متقاسم في سبيل ترقيتها أكثر فأكثر، مما يبشر بمستقبل واعد للتعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، وبآفاق تطويره في جميع المجالات".

وخلص البيان إلى أنه "عقب ذلك، قام الفريق بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية المتخصصة في تكوين الضباط المهندسين، أين استمع إلى عرض شامل حول هذا الصرح التكويني الصربي والمناهج التي يعتمدها، ثم التقى بالضباط الجزائريين المتربصين بالأكاديمية ليحيي فيهم روح الالتزام المشهود لهم من قبل المؤطرين، مشيرا إلى أن السمعة التي بلغها جيشنا الوطني الشعبي مستمدة من خبرته واحترافية أفراده، كما أكد السيد الفريق على ضرورة الاستفادة من المعارف النظرية والتطبيقية التي من شأنها تعزيز كفاءاتهم في مهامهم المستقبلية".