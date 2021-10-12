حوادث مرور: وفاة 33 شخصا وجرح 1408 خلال أسبوع

لقي 33 شخصا حتفهم و جرح 1408 آخرون في 1190 حادث مروري سجلت بمختلف مناطق الوطن في الفترة الممتدة من 3 إلى 9 اكتوبر الجاري, حسب حصيلة أسبوعية أوردتها, الثلاثاء, مصالح المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية تيارت راح ضحيتها 06 أشخاص في مكان الحادث و جرح 16 آخرين تم إسعافهم و تحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 13 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 1509 تدخلا سمحت بإخماد 1184 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة, أهمها في ولاية الجزائر التي سجلت 115 تدخل إثر 84 حريقا.

كما قامت نفس الوحدات في مجال العمليات المختلفة, بـ 4490 تدخل لتغطية 3932 عملية إسعاف وإنقاذ 258 شخص من الخطر, والتدخل 11606 مرة في إطار الإجلاء الصحي لإســعاف وإجلاء 11000 جريح ومريض إلى المستشفيات.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت نفس المصالح عبر كافة التراب الوطني ب 340 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 200147 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.