بطولة افريقيا المفتوحة للسباحة : الجزائر تحرز اربع ميداليات في اليوم الاول

استطاع السباحون الجزائريون حصد اربع ميداليات (فضيتان و برونزيتان), مساء الاثنين خلال اليوم الأول من البطولة الافريقية المفتوحة التي تتواصل الى غاية 21 اكتوبر بأكرا (غانا).

وحصدت أمال مليح ميداليتين, فضية في 50 متر على الظهر (30.02) و برونزية في 100 متر حرة (57.58), فيما توج عبد الله عرجون بميدالية فضية في اختصاص 50 متر على الظهر (25.78) و جواد سيود بميدالية برونزية في 100 متر على الصدر بتوقيت 1:03.10.

خلال اليوم الثاني من المنافسة, تشارك مليح في سباق 50 متر فراشة, وسيود في 100 متر فراشة و 400 متر أربعة أنواع و رمزي شوشار في 400 متر أربعة أنواع كذلك.

و تنشط فعاليات هذه البطولة التي تقام بالعاصمة الغانية أكرا لأول مرة في تاريخ هذا البلد من قبل زهاء 400 سباح من حوالي 30 دولة افريقية, منهم 5 جزائريين.

و معلوم ان الطبعة الـ 14 من بطولة افريقيا المفتوحة للسباحة, التي كانت مقررة في بداية الامر بمدينة دوربان الجنوب افريقية في أبريل 2020, قد اجلت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.