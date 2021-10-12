بطولة افريقيا المفتوحة للسباحة : الجزائر تحرز اربع ميداليات في اليوم الاول

12/10/2021 - 11:31

استطاع السباحون الجزائريون حصد اربع ميداليات  (فضيتان و برونزيتان), مساء الاثنين خلال اليوم الأول من البطولة  الافريقية المفتوحة التي تتواصل الى غاية 21 اكتوبر بأكرا (غانا).

وحصدت أمال مليح ميداليتين, فضية في 50 متر على الظهر (30.02) و برونزية في  100 متر حرة (57.58), فيما توج عبد الله عرجون بميدالية فضية في اختصاص 50 متر  على الظهر (25.78) و جواد سيود بميدالية برونزية في 100 متر على الصدر بتوقيت  1:03.10.

خلال اليوم الثاني من المنافسة, تشارك مليح في سباق 50 متر فراشة, وسيود في  100 متر فراشة و 400 متر أربعة أنواع و رمزي شوشار في 400 متر أربعة أنواع  كذلك. 

و تنشط فعاليات هذه البطولة التي تقام بالعاصمة الغانية أكرا لأول مرة في  تاريخ هذا البلد من قبل زهاء 400 سباح من حوالي 30 دولة افريقية, منهم 5 جزائريين. 

و معلوم ان الطبعة الـ 14 من بطولة افريقيا المفتوحة للسباحة, التي كانت مقررة  في بداية الامر بمدينة دوربان الجنوب افريقية في أبريل 2020, قد اجلت بسبب  تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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