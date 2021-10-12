الفريق شنقريحة يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون الى نظيره الصربي

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, اليوم الثلاثاء من قبل رئيس جمهورية صربيا, السيد ألكسندر فوتشيتش, حيث سلمه رسالة خطية من قبل رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية إلى جمهورية صربيا, حظي السيد الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, اليوم 12 أكتوبر 2021, باستقبال من قبل رئيس جمهورية صربيا, السيد ألكسندر فوتشيتش, حيث اغتنم هذه الفرصة لتسليمه رسالة خطية من قبل السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, وبلغه تحياته شخصيا ولكافة الشعب الصربي الصديق".

وأضاف ذات المصدر أن "اللقاء الذي حضره سفير الجزائر ببلغراد والوفد العسكري المرافق, وعن الجانب الصربي كل من وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة الصربية وسفير صربيا بالجزائر والرئيس المدير العام لشركة "Yugoimport", كان أيضا فرصة اغتنمها السيد الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للتطرق لعلاقات التعاون الجزائري-الصربي, التي تعود جذورها إلى سنوات الخمسينات من القرن الماضي, أي إلى فترة ثورتنا التحريرية المظفرة".

"وقد تعزز هذا الموروث بعد الاستقلال -يضيف السيد الفريق- من خلال تبادلات متعددة الأشكال, وتعاون دبلوماسي وثيق, لاسيما في إطار منظمة دول عدم الانحياز, التي كان من بين زعمائها الرئيسان الراحلان هواري بومدين وجوزيف بروز تيتو, اللذان عملا مخلصين على رفع تحديات تلك الحقبة التاريخية الهامة".

كما كان للسيد الفريق, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, "لقاء مع رئيس أركان القوات المسلحة الصربية, الفريق أول ميلان موزيلوفتش, بحضور الوفد العسكري الجزائري المرافق وإطارات سامية من الجيش الصربي, حيث تناولت المحادثات مختلف مجالات الشراكة والتعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين".

وذكر البيان أنه "كان السيد الفريق, قد حضر صبيحة اليوم مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة Partner-2021, التي أشرف عليها السيد ألكسندر فوتشيتش, رئيس جمهورية صربيا".

وبعد مراسم الافتتاح, طاف السيد الفريق والوفد المرافق له, بأقسام المعرض وتعرف عن قرب على مختلف الأسلحة ومنظومات الأسلحة الحديثة المعروضة, حيث استمع إلى شروحات وافية وعروض قدمها ممثلو الشركات المنتجة.