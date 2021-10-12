كورونا: 95 إصابة جديدة و4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، فيما تماثل 73 مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، هذا الثلاثاء، في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب الوزارة، 204.790 حالة، من بينها 95 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 140392 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.859 حالة. كما تم أيضا إحصاء 13 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

28 ولاية لم تسجل بها أي في حين سجلت 18 ولاية ما بين حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت وولايتين 10 حالات فما فوق.

وتذكر وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.