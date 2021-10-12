الشركة الوطنية للتأميناتsaa تطلق خدمتي التسويق والدفع عبر الأنترنيت

أعلن، ناصر سايس، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات، هذا الثلاثاء، عن إطلاق خدمتي التسويق والدفع عبر الأنترنيت، كاشفًا عن تفعيل ذلك ضمن الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، الذي تم إطلاقه بحلّة جديدة.

و خلال ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة، أبرز سايس أنّ الموقع الالكتروني لشركته سيوفّر لعموم الزبائن فرصة الاطلاع على سائر العروض، مركّزًا على شروع مصالحه في التسويق عبر المواقع لبعض منتجات التأمين، مع توفير آلية الدفع الالكتروني.

ونوّه مسؤول الشركة الوطنية للتأمينات إلى أنّ هذه الخدمات تشكّل وفاءً بالتزامات سابقة في إطار تنفيذ مخطط التطوير والتحديث ، مشيرا إلى أنّ الخيار المنتهج لــ "رائدة تأمينات الأخطار البسيطة"، يهدف إلى توسيع نقاط التواصل مع الزبائن ومستهلكي منتجات التأمين، وتعزيز الامكانات الكبيرة الذي يزخر بها هذا القطاع.

الدفع الالكتروني ... كلفة أقلّ وربح أكبر

وأشارت رئيسة قسم التسويق على مستوى الشركة الوطنية للتأمينات، فريدةباركة، أنّ التسويق الإلكتروني، يمسّ منتجي التأمين متعدد المخاطر على السكنات، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية الموسوم "كات نات"، مضيفة أنّ إدماج المنتجات الأخرى على المنصة، لا يزال قيد الدراسة.

ونوّهت المسؤولة ذاتها إلى أنّ خدمة الدفع الالكتروني تمكّن المؤمّنين من دفع قيمة أقل،بحكم انتفاء تكاليف التشغيل وما يتصل به، في سياق تتطلع من خلاله الشركة الوطنية للتأمينات لتعميق عطاءتها وتجذير تجربتها الممتدة إلى 58 سنة خلت.

موقع الإذاعة الجزائرية /نيهال ساحد