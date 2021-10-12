صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته الخاصة بالنمو في الجزائر إلى 4 ر3 بالمئة خلال سنة 2021

12/10/2021 - 18:19

راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2021 نحو "الارتفاع" ليبلغ نسبة 3,4 بالمئة مقابل نمو مستبق بنسبة 2,9 بالمئة خلال ابريل المنصرم. 

ويتوقع صندوق النقد الدولي في الطبعة الجديدة لتقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية, الذي صدر اليوم الثلاثاء بمناسبة اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجمع البنك العالمي, نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في 

الجزائر ب 1,9 بالمئة خلال سنة 2022 (مقابل توقع بنسبة 2,7 بالمئة في أبريل المنصرم). 

كما توقعت المؤسسة النقدية الدولية ارتفاع النمو لسنة 2020 ليبلغ -4,9 بالمئة  مقابل -6 بالمئة المتوقعة في طبعة شهر أبريل.

أما بالنسبة لعجز الحساب الجاري فمن المرتقب ان يستقر هذه السنة في - 7,6  بالمئة من الناتج الداخلي الخام (مقابل توقع ب - 7,7 بالمئة المستبقة في أبريل  المنصرم).

و من المنتظر أن ينخفض هذا العجز, الذي بلغ - 12,7 بالمئة في 2020, نسبة - 

5,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2022 (مقابل - 8,7 بالمئة من الناتج  الداخلي الخام المقرر في أبريل المنصرم).

 

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