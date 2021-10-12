لعمامرة بأديس ابابا للمشاركة في أشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

يحل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة عشية اليوم الثلاثاء, على رأس وفد هام, بأديس أبابا (إثيوبيا), للمشاركة في أشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و جاء في البيان, " يحل عشية اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, بأديس أبابا إثيوبيا, للمشاركة على رأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الذي يضم وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء".

ومن المنتظر, يضيف البيان, " أن يتناول المجلس خلال هذه الدورة مجموعة من الملفات المتعلقة بتنفيذ أجندة 2063 وآفاق تعزيز التعاون بين دول القارة في مجال مكافحة جائحة كورونا, إلى جانب مواضيع تتعلق بالعمل الافريقي المشترك والسبل الكفيلة بتمكين المؤسسات القارية على غرار البرلمان الافريقي من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها".

كما سيتم , حسب ذات المصدر, " استكمال تشكيل مفوضية الاتحاد الافريقي عبر انتخاب مفوضين اثنين وكذا تحديد الموضوع الأساسي للقمة المقبلة واعتماد ميزانية المنظمة للسنة المالية 2022".

وعلى هامش أشغال المجلس التنفيذي, "سيجري لعمامرة محادثات مع السلطات العليا للبلد المضيف ونظرائه الأفارقة, وكذا مع عديد المسؤولين في مفوضية الاتحاد الافريقي ومختلف الأجهزة والمؤسسات القارية".