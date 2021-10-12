"السناباب" تثمّن قراري تخفيض الضريبة على الدخل ورفع النقطة الاستدلالية

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية "سناباب" بلقاسم فلفول، رفقة أعضاء المكتب الوطني للنقابة، كما حضر اللقاء كل من المفتش العام للعمل ومدير علاقات العمل.

وجاء في بيان للوزارة بأن هذا اللقاء "يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول تعزيز الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين الذي تعتمده وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كأداة أساسية وفعالة لإرساء ثقافة الحوار والتشاور".

وأضاف البيان: " ثمّن الطرفان قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالرفع من النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، حرصا منه للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".

كما كان اللقاء "فرصة للتطرق إلى انشغالات عمال الوظيفة العمومية وعلى وجه الخصوص الأسلاك المشتركة باعتبارها الركيزة الأساسية بالقطاعات الإدارية، إضافة إلى مختلف المسائل المتعلقة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث أبدى الوزير إستعداده لدراسة كل الإقتراحات الرامية لتحسين الظروف العامة بعالم الشغل" حسب ذات البيان.