"تايمز" البريطانية: جامعة فرحات عباش بسطيف ضمن العشرة أفريقيا و600 عالميا

حلت 15 جامعة جزائرية ضمن مراتب متقدمة في تصنيف مجلة تايمز البريطانية للتعليم العالي لسنة 2022 من بين 1200 جامعة عبر 99 دولة في العالم.

وأوضح حكيم حريك مدير فرعي للإعلام والمؤشرات العلمية بالمديرية العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي أن التصنيف الجديد الذي صدر في شهر جوان الماضي يصنف 15 جامعة جزائرية ضمن مراتب متقدمة بعدما كانت ثلاث جامعات فقط في تصنيف 2018.

وجاءت جامعة فرحات عباس بسطيف 1 في المرتبة الأولى وطنيا و 600 عالميا وضمن المراتب العشرة الأولى أفريقيا ، وتلتها جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا (المرتبة:601-800)، ثم جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان (المرتبة:+1201).

ونوه محمد الهادي لطرش مدير جامعة فرحات عباس وحمو بوزيان أمين، مدير جامعة محمد بوضياف بوهران، بالتصنيف واعتبراه دافعا لتحقيق الأفضل مستقبلا.

ويعتمد التصنيف على 5 مؤشرات و13 سمة من بينها التدريس (30% من الدرجة النهائية)، البحث (30 في المائة)، الاستشهاد بأبحاث الجامعة أو المؤسّسة البحثية (32.5%)، المكانة على المستوى الدولي (5%) ثمّ حجم الدخل (2.5 %).

يذكر أن المرتبة الأولى عادت لجامعة أكسفورد، تلتها جامعات كاليفورنيا، هافارد، ستانفورد وكامبريدج.

المصدر: القناة الإذاعية الأولى