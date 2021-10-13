منح سند منجمي لوكالة "ألنفط" للبحث والاستغلال بشمال شرق الجزائر

13/10/2021 - 14:58

تم منح سند منجمي للوكالة الوطنية لتثمين  المحروقات ( النفط)  للقيام بنشاطات البحث و/او استغلال المحروقات على مستوى  شمال شرق الجزائر, و ذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية رقم 75.

و يتعلق الامر بالمرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 سبتمبر 2021 الذي يتضمن منح  وكالة ألنفط  سندا منجميا لنشاطات البحث و /او استغلال المحروقات  في مساحة "  شمال شرق الجزائر" المتضمنة الكتل 122 و 123 و 125 و 127 و 140  و 141 و 142 و التي تغطي مساحة اجمالية قدرها 82ر64.597 كلم مربع .

و تمتد المساحة كليا أو جزئيا في المقاطعات الادارية لولايات بجاية و جيجيل و  سكيكدة و عنابة و الطارف و سوق اهراس و قالمة و تبسة و ام البواقي و بسكرة و  باتنة و سطيف و ميلة و قسنطينة.

من جهة أخرى, صدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية مرسومان رئاسيان يتضمنان  الموافقة على ملاحق عقود للبحث عن المحروقات و استغلالها و ذلك لفائدة الشركة  الوطنية للمحروقات سوناطراك و شريكها المحلي وكالة "النفط", سيتم تنفيذها طبقا  للتشريع و التنظيم المعمول بهما. 

و يتعلق المرسوم الاول بالموافقة على الملحق رقم 1 المؤرخ في 28 يوليو 2015  للبحث عن المحروقات و استغلالها في "حاسي تيجران" المبرم في 15 يونيو 2021 بين  الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات و سوناطراك.

اما المرسوم الثاني فهو يخص الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28  يوليو 2015 للبحث عن المحروقات و استغلالها في  "اوهانيت II".   و قد أبرم هذا  الملحق في 4 اغسطس 2021 بالجزائر العاصمة بين و كالة النفط و سوناطراك.

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اقتصاد