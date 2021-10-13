منح سند منجمي لوكالة "ألنفط" للبحث والاستغلال بشمال شرق الجزائر

تم منح سند منجمي للوكالة الوطنية لتثمين المحروقات ( النفط) للقيام بنشاطات البحث و/او استغلال المحروقات على مستوى شمال شرق الجزائر, و ذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية رقم 75.

و يتعلق الامر بالمرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 سبتمبر 2021 الذي يتضمن منح وكالة ألنفط سندا منجميا لنشاطات البحث و /او استغلال المحروقات في مساحة " شمال شرق الجزائر" المتضمنة الكتل 122 و 123 و 125 و 127 و 140 و 141 و 142 و التي تغطي مساحة اجمالية قدرها 82ر64.597 كلم مربع .

و تمتد المساحة كليا أو جزئيا في المقاطعات الادارية لولايات بجاية و جيجيل و سكيكدة و عنابة و الطارف و سوق اهراس و قالمة و تبسة و ام البواقي و بسكرة و باتنة و سطيف و ميلة و قسنطينة.

من جهة أخرى, صدر في العدد نفسه من الجريدة الرسمية مرسومان رئاسيان يتضمنان الموافقة على ملاحق عقود للبحث عن المحروقات و استغلالها و ذلك لفائدة الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و شريكها المحلي وكالة "النفط", سيتم تنفيذها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

و يتعلق المرسوم الاول بالموافقة على الملحق رقم 1 المؤرخ في 28 يوليو 2015 للبحث عن المحروقات و استغلالها في "حاسي تيجران" المبرم في 15 يونيو 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات و سوناطراك.

اما المرسوم الثاني فهو يخص الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو 2015 للبحث عن المحروقات و استغلالها في "اوهانيت II". و قد أبرم هذا الملحق في 4 اغسطس 2021 بالجزائر العاصمة بين و كالة النفط و سوناطراك.