إحباط إدخال أزيد من 15 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية في ظرف أسبوع

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 أكتوبر2021 من إحباط إدخال ما يربو عن 15 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية للبلاد, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني, هذا الأربعاء, في بيان لها.

فضمن عمليات محاربة الجريمة المنظمة و "مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا", أشار البيان إلى أنه و "فضلا عن الكمية الضخمة من الكيف المعالج التي تجاوزت 10 قناطير تم ضبطها ببشار والتي كانت موضوع بيان صدر سابقا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن, بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 10 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات أخرى من المخدرات عبر الحدود مع المغرب, تقدر بـ430 كيلوغرام من الكيف المعالج".

كما تم "توقيف 28 تاجر مخدرات آخر وحجز 90 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 473328 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى".

أما في مجال مكافحة الإرهاب, فقد "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني".

ومن جهة أخرى تتصل بمكافحة التهريب, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف, 311 شخصا وضبطت 47 مركبة و400 مولدا كهربائيا و284 مطرقة ضغط, وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, بالإضافة إلى 08 طن من خليط خام الذهب والحجارة".

وفي ذات الإطار, "تم توقيف 11 شخصا آخر وحجز 23 بندقية صيد ومسدس 01 تقليدي الصنع و653360 وحدة من الألعاب النارية و44 قنطارا من مادة التبغ و4873 وحدة من مختلف المشروبات, بكل من أدرار وبسكرة وعنابة ومسيلة وسطيف وتبسة وباتنة والوادي, كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 71724 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس", حسب ما تضمنته ذات الحصيلة.

وفي سياق آخري "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع, فيما تم توقيف 77 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ومستغانم وإن أمناس وإن قزام".

للتذكير, تندرج هذه العمليات المنفذة من قبل وحدات و مفارز للجيش الوطني الشعبي في إطار "مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات", و التي تأتي لتؤكد "التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".