كورونا: 110 إصابة جديدة, 3 وفيات و75 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 وفيات فيما تماثل 75 مريضا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, حسب ما أفادت به وزارة الصحة, هذا الأربعاء, في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب الوزارة، 204900 حالة، من بينها 110 حالة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 140467 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5862حالة.

كما تم أيضا إحصاء 11 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة, في حين سجلت 20 ولاية ما بين حالة واحدة إلى 9 حالات, و ولايتان 10 حالات فما فوق.

وتذكر وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.