الفريق شنقريحة يتحادث مع مساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية حول تطوير الشراكة بين جيشي البلدين

تحادث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, هذا الأربعاء ببلغراد, مع مساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية, نيناد ميلورادوفيتش, حول "سبل تطوير الشراكة بين جيشي البلدين", حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه, وفي اليوم الثالث من الزيارة الرسمية إلى جمهورية صربيا, "كان للفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, لقاء مع السيد نيناد ميلورادوفيتش, مساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية, حيث تباحثا سبل تطوير الشراكة بين جيشي البلدين, ليطوفا بعدها بمختلف أجنحة المعرض الدولي للأسلحة (Partner-2021)".

كما قام الفريق شنقريحة أيضا بـ"زيارة مصنع لإنتاج العربات المدرعة والمدفعية التابع للمجمع الصربي (Yugoimport), حيث وقف على مختلف الورشات وعاين عن قرب جميع مراحل الإنتاج, أين قدمت له وللوفد المرافق شروحات وافية عن مختلف منتجات المجمع".

كما كان له أيضا, يتابع البيان, "جلسة عمل مع الرئيس المدير العام لمجمع (Yugoimport) بحضور إطاراته", حيث أكد الفريق شنقريحة أن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تولي كل الاهتمام والرعاية اللازمة للتعاون مع القوات المسلحة الصربية, بغرض الارتقاء به إلى مستوى أكثر امتيازا, من حيث النوعية والحجم, أساسه الثقة والاحترام المتبادل".

تجدر الإشارة إلى أنه, و"على هامش فعاليات المعرض الدولي للأسلحة (Partner-2021), زار الفريق, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي متحف تاريخ يوغسلافيا, أين وقف دقيقة صمت أمام ضريح الزعيم والرئيس اليوغسلافي الأسبق, جوزيف بروز تيتو, كما طاف بأجنحة المتحف وقدمت له شروحات حول مساهمة حركة عدم الانحياز في دعم حركات التحرر عبر العالم, ليوقع في الأخير على السجل الذهبي للمتحف", مثلما ورد في المصدر ذاته.