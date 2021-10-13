تفكيك جماعة إرهابية تنتمي إلى ''الماك''و توقيف 17 مشتبها فيه كانوا بصدد التحضير لعمليات مسلحة

تمكنت مصالح الأمن الوطني, خلال الأسبوع الجاري, من تفكيك جماعة إجرامية تنتمي إلى المنظمة الإرهابية (الماك) و توقيف 17 مشتبها فيه "كانوا بصدد التحضير لعمليات مسلحة", حسب ما كشفت عنه, هذا الأربعاء, المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن "مصالح الأمن الوطني تمكنت, بحر الأسبوع الجاري, من تفكيك نشاط جماعة إجرامية تنتمي إلى المنظمة الإرهابية (الماك), تنشط على مستوى ولايات تيزي وزو و بجاية والبويرة، مع توقيف 17 مشتبه فيه، كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات مسلحة، تستهدف المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية، وذلك بتواطؤ أطراف داخلية تتبنى النزعة الانفصالية".

كما أكد المصدر ذاته أن "الأدلة الرقمية واعترافات المشتبه فيهم المتوصل إليها خلال التحقيق الابتدائي، كشفت أن أعضاء هذه الجماعة الإرهابية كانت على تواصل دائم مع جهات أجنبية عبر الفضاء السيبرياني، تنشط تحت غطاء جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني متواجدة بالكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا".

وقد مكنت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم، التي تمت تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، من "حجز وثائق ومستندات دالة على اتصالات مستمرة مع مؤسسات الكيان الصهيوني، أسلحة وعتاد حربي، رايات ومناشير تحريضية خاصة بالمنظمة الإرهابية الماك", وفقا لما أفاد به ذات البيان.