كوثر كريكو للإذاعة: برنامج مشترك لدعم ومرافقة المرأة الريفية

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو إن برنامجا مشتركا تم إطلاقه في فيفري 2021 يهدف إلى تمكين ومرافقة المرأة الريفية من الانخراط في الإنتاج الوطني.

وأكدت كريكو، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، عشية الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية المصادف ليوم الجمعة، "تسجيل أرقام مهمة عن إقبال المرأة على البرنامج"، مشيرة إلى استفادة 602 ألف مستفيدة من دعم جهاز القرض المصغر خلال 2020 ما مكَّن من استحداث حوالي 722 ألف منصب شغل، كما تم إطلاق 1500 مشروع مصغر لذوي الإحتياجات الخاصة من بينهم نساء ريفيات حسب تعبيرها.

وقالت إن مشاريع موجهة للمرأة الريفية المعاقة من ضمن 1500 مشروع الموجه لذوي الإحتياجات الخاصة، سيتم تكييفها بحسب حالاتهن.

وتحدثت وزيرة التضامن الوطني عن انشغالات المرأة الريفية والماكثة بالبيت ، وعن الحملات التحسيسية الهادفة إلى توعيتهن بحقوقهن الإجتماعية وكيفية إدارة مؤسساتهن الصغيرة والترويج لمنتوجاتهن خاصة في مجال الزيوت والألبان من خلال التنسيق مع بعض القطاعات، خاصة قطاع الصيد البحري لتمويل بعض المشاريع المصغرة في إطار "الشباك".