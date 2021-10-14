كوثر كريكو للإذاعة: برنامج مشترك لدعم ومرافقة المرأة الريفية

14/10/2021 - 11:01

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة  كوثر كريكو إن برنامجا مشتركا تم إطلاقه في  فيفري 2021 يهدف إلى تمكين ومرافقة المرأة الريفية من الانخراط في الإنتاج الوطني.

وأكدت كريكو، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، عشية الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية المصادف ليوم الجمعة، "تسجيل أرقام مهمة عن إقبال المرأة على البرنامج"، مشيرة إلى استفادة  602 ألف مستفيدة  من دعم جهاز القرض المصغر خلال 2020 ما مكَّن من استحداث حوالي 722 ألف منصب شغل، كما تم إطلاق 1500 مشروع مصغر لذوي الإحتياجات الخاصة من بينهم نساء ريفيات حسب تعبيرها.

وقالت إن مشاريع موجهة  للمرأة الريفية المعاقة من ضمن 1500 مشروع الموجه لذوي الإحتياجات الخاصة، سيتم تكييفها بحسب حالاتهن.

وتحدثت وزيرة التضامن الوطني  عن انشغالات المرأة الريفية والماكثة بالبيت ، وعن الحملات التحسيسية الهادفة إلى توعيتهن بحقوقهن الإجتماعية وكيفية إدارة مؤسساتهن الصغيرة والترويج لمنتوجاتهن خاصة في مجال الزيوت والألبان من خلال التنسيق مع بعض القطاعات، خاصة قطاع الصيد البحري لتمويل بعض المشاريع المصغرة في إطار "الشباك".

وسوم:

الجزائر

طالع ايضاً

العيد ربيقة للإذاعة: نقترب من تسجيل 36 ألف شهادة حية للمجاهدين وملف الذاكرة يبقى...
علي فراح للإذاعة: توقف نشاط "صافاكس" لسنتين تسبب في ضياع 8 ملايين دولار
لوحايدية للإذاعة: حجز أزيد من 121 ألف قنطار من البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية في...
مهياوي للإذاعة: 10 ملايين و200 ألف جزائري تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا