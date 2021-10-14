قاضي قضاة فلسطين : المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر لن تنجح في تغيير موقفها الداعم لفلسطين

أكد قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الدكتور محمود صدقي الهباش، هذا الخميس بوهران أن المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر لن تنجح في تغيير موقفها الداعم لفلسطين.

وقال قاضي قضاة فلسطين خلال زيارة قادته لعدد من المؤسسات الدينية بولاية وهران "لن تنجح أية مؤامرات وضغوطات في تغيير موقف الجزائر الداعم لفلسطين، ونحن نثق في ذلك، كما لن تنجح الضغوطات في تغيير مواقفنا".

وأشار محمود صدقي الهباش إلى أن وحدة الموقف في الساحة الجزائرية بين الشعب والدولة ترسم صورة مشرقة للموقف الجزائري الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف بالقول: " لم تتخل الجزائر يوما عن فلسطين وكانت دائما مع فلسطين، ويكفي الشعار الخالد الذي أطلقه الرئيس الراحل هواري بومدين عندما قال "نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".

كما أبرز المتحدث ذاته أن الدعم العربي حاليا ليس في أفضل أحواله مضيفا بالقول " نحن نريد أن نرى مواقف عربية ترفع الظلم عن الفلسطينيين وتقف معه في مواجهة الاحتلال وتمده بطاقة الصمود والثبات والقدرة على الحياة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي قضاة دولة فلسطين استهل زيارته لوهران بتقديم محاضرة بالمسجد القطب "عبد الحميد بن باديس" حضرها الأئمة تطرق خلالها إلى الوضع الراهن في فلسطين واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وابرز "أن فلسطين في مقاومة مستمرة ضد الاحتلال الصهيوني يشارك فيه كل الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه وصغاره وكباره، الكل يقاوم على طريقته وفق متطلبات المقاومة"، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تتم يوميا وتمس المقدسات والبيوت وحتى الأشجار.

ودعا الهباش العرب والمسلمين إلى توفير الدعم الإعلامي والسياسي والمالي للفلسطينيين.

ويتضمن برنامج زيارة قاضي قضاة فلسطين لوهران ضريح الولي الصالح سيدي الهواري ومسجد رباط الطلبة بجبل المرجاجو ومقام الولي الصالح سيدي عبد القادر والزاوية البلقائدية ومسجد الأمير عبد القادر.