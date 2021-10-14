كورونا: 105 إصابة جديدة، 2 وفيات و77 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

14/10/2021 - 16:13
الجزائر
سجلت 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و2 وفيات ، فيما تماثل 77 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسبما أفادت به وزارة الصحة، هذا الخميس، في بيان لها.
وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب الوزارة، 205.005 حالة، من بينها 105 إصابة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 140544 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.864 حالة.
كما تم أيضا إحصاء 12 مريضا بالعناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.
وأشار المصدر ذاته إلى أن 27 ولاية لم تسجل بها أي حالة، في حين سجلت 18 ولاية ما بين حالة واحدة إلى 9 حالات، و 3 ولايات 10 حالات فما فوق.
وتذكر وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.