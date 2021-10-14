كورونا: 105 إصابة جديدة، 2 وفيات و77 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 105 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و2 وفيات ، فيما تماثل 77 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسبما أفادت به وزارة الصحة، هذا الخميس، في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة، حسب الوزارة، 205.005 حالة، من بينها 105 إصابة جديدة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 140544 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.864 حالة.