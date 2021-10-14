مشاركة 16 مؤسسة جزائرية في صالون إيكوموندو بإيطاليا

تشارك 16 مؤسسة جزائرية ناشطة في مجال التسيير الشامل للنفايات في القطاعين العام والخاص في الطبعة الـ 24 للصالون الدولي للابتكار الصناعي والتكنولوجي للاقتصاد الدائري "إيكوموندو" المزمع عقده من الـ 26 إلى الـ29 أكتوبر الجاري بمدينة ريميني الإيطالية.

وأكد مدير الوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان ، أن هذه المشاركة تندرج في إطار اتفاق الشراكة الموقع بين القائمين الإيطاليين ووكالته، مشيرا إلى أن الصالون سيضم 1160 عارضا وينتظر أن يستقبل أكثر من 11.600 زائرا.

وحسب ذات المسؤول، فإن هذا الموعد سيسمح للمؤسسات الجزائرية بالقيام بمبادلات بين الشركات الأجنبية الناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيات الحديثة المستعملة في تسيير النفايات، كما سيشكل الصالون "فضاء ملائما لترقية المؤسسات الجزائرية وتشجيع تبادل الخبرات وتوفير فرص أعمال على الصعيد الدولي".

ومن جهة أخرى، أوضح مدير الوكالة أن المشاورات قائمة من أجل تنظيم دورة من دورات الصالون في الجزائر.

وبخصوص الصالون الجزائري الافتراضي حول النفايات، أبرز ومان أن الطبعة الثانية التي من المنتظر تنظيمها في الـ 5 جوان 2022، سيكون بها بعدا إفريقيا.

وستهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز فرص الاستثمار في مجالات تسيير النفايات في الجزائر وإفريقيا.