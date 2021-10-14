وزارة الدفاع الوطني: استشهاد عسكري وإصابة اثنين آخرين في انفجار لغم تقليدي بتلمسان

﻿تعرضت دورية لحرس الحدود هذا الاربعاء إلى انفجار لغم تقليدي الصنع خلال مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد بولاية تلمسان أسفرت عن استشهاد الرقيب المتعاقد صراوي سيف الدين وإصابة كل من العريف الأول المتعاقد زبيري أحمد والعريف المتعاقد سفاري عبد الحق بجروح، حسبما أفاد به هذا الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه :"في سياق العمليات التي تنفذها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تعرضت دورية لحرس الحدود، يوم أمس الـ 13 أكتوبر 2021 على الساعة 08 و45 دقيقة مساء، إلى انفجار لغم تقليدي الصنع خلال مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد، بالمكان المسمى دقلن، بلدية بني بوسعيد بولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية، مما أسفر عن استشهاد الرقيب المتعاقد صراوي سيف الدين، وإصابة كل من العريف الأول المتعاقد زبيري أحمد والعريف المتعاقد سفاري عبد الحق بجروح".

وأضاف البيان أنه "على إثر هذا الاعتداء الجبان, تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة والوقوف على جميع حيثيات وملابسات هذا العمل الإرهابي".

وعلى إثر هذا المصاب، تقدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخالص وأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسرة الشهيد، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الزكية برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه، متمنيا الشفاء العاجل للجريحين ومجددا حرص وعزم الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة حفاظا على أمن واستقرار بلادنا".