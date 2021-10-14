الرئيس تبون يعزّي أسرة الشهيد سيف الدين صراوي

تقدّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء هذا الخميس، بتعازيه لأسرة شهيد الواجب الوطني الرقيب سيف الدين صراوي، الذي استشهد إثر اعتداء إرهابي على الحدود الغربية.

في تغريدة عبر حسابه الرسمي في شبكة التواصل (تويتر)، كتب لرئيس الجمهورية: "أعزّي نفسي، والجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وأسرة شهيد الواجب الوطني، الرقيب سيف الدين صراوي، الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس، لاعتداء إرهابي جبان، على حدودنا الغربية، رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته، ودعواتي بالشفاء لرفيقيه، العريف الأول أحمد زبيري، والعريف عبد الحق سفاري".