مخابر تركية مهتمة بالاستثمار في انتاج أدوية السرطان بالجزائر

تباحث وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، هذا الخميس، مع سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور أوزدمير جوكتاس، رغبة مخابر تركية في الاستثمار ضمن مجال إنتاج الأدوية المضادّة للسرطان بالجزائر.

ورد في بيان للوزارة المذكورة على موقعها الالكتروني، أنّ اللقاء سمح بتباحث بن باحمد مع الدبلوماسية التركية حول سبل ترقية التعاون بين البلدين من خلال عقد اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها التركية.

وتناولت المحادثات بين الطرفين "رغبة المخابر التركية في الاستثمار في مجال الانتاج البيو تكنولوجي لاسيما الأدوية المضادة للسرطان، وهو المشروع الذي سيعزّز مكانة الجزائر كمنصة للإنتاج الصيدلي الموجه للتصدير نحو القارة الافريقية".