السياحة الصحراوية: الروس يستكشفون تمنراست وجانت بدءًا من الجمعة

تشرع عدد من وكالات السياحة والأسفار لولايات الجنوب، بدءًا من هذا الجمعة في تنظيم رحلة استكشافية لفائدة وفد روسي يضمّ ممثلي وكالات سياحية ووسائل إعلام متخصصة إلى ولايتي تمنراست وجانت، وستمتد هذه الرحلة إلى غاية 23 من الشهر الجاري.

ذكر بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، أنّ الرحلة المذكورة تندرج هذه الرحلة في إطار "تجسيد استراتيجية القطاع الرامية إلى تعزيز مكانة الجزائر في السوق السياحية العالمية والروسية على وجه الخصوص كمرحلة أولى".

وتهدف هذه الرحلة إلى "ترقية وجهة الجزائر السياحية في الخارج خاصة الصحراوية منها"، وكذا "تنشيط السياحة وجلب السواح الروس باعتبار أن السوق الروسية تحتل دائما المراكز الأولى في قائمة الدول المصدرة للسياح والعمل على استقطاب أكبر عدد منهم في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين".

وبمناسبة هذه الرحلة، سيتم "التعريف بالمقومات السياحية الصحراوية التي تؤهل الجزائر لأن تحتل مركز الصدارة في مجال الصناعة السياحية وتجعلها قطبا متميز لما توفر للزائر من منتوج سياحي فريد من نوعه".

وستشمل هذه الرحلة برنامجا يتمحور حول "زيارة أهم المواقع السياحية التي تميز منطقتي الأهقار والطاسيلي مع تسليط الضوء على العادات والتقاليد وهياكل الإيواء بالمنطقة، وذلك في ظل الاحترام الصارم للإجراءات الصحية والاحترازية" ضد فيروس كوفيد-19.

وتشكّل هذه الرحلة سانحة تسمح بدراسة متطلبات السوق الروسية من خلال إشراك مختلف المتعاملين السياحيين والفندقيين من أجل اقتراح برامج سياحية ترقي المنتوج السياحي الجزائري وتساهم في تحسين صورة المقصد الجزائري بصفة عامة.