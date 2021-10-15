توفيق حكار يشارك في أسبوع الطاقة الروسي

شارك الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، رفقة إطارات سامية من المجمع في فعاليات المنتدى الدولي "اسبوع الطاقة الروسي" ، الذي نظم في الفترة من الـ 13 الى الـ 15 أكتوبر الجاري، حسب ما أفاد به بيان للشركة.

وكان المنتدى فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات مع الشركات الروسية لبحث سبل التعاون المشترك، حيث التقى السيد حكار مع المديرة التنفيذية لتسويق الغاز للمجمع الغازي غازبروم.

وتناول هذا اللقاء أزمة الغاز العالمية وآفاق التنسيق المشترك للحد من آثار هذه الازمة والعمل على استقرار السوق، حسب البيان.

وعقد لقاء آخر مع المدير التنفيذي لغازبروم الدولية لمتابعة المشروع المشترك الذي يتم تطويره في الجزائر، يضيف البيان.

كما التقى حكار مجموعة من مسؤولي الشركات الخدمية مثل ارك اويل (arkoil) التي تطور تكنولوجيات نظيفة تستخدم في الصناعة البترولية وكذا روس اطوم ( rosatom) التي طورت مفاعلات صغيرة ومتوسطة لانتاج الطاقة لتزويد المناطق المعزولة التي لا تغطيها شبكات الكهرباء، حسب نفس المصدر.

وناقش برنامج المنتدى، الذي افتتحه الرئيس فلاديمير بوتن بمداخلة حول تطورات السوق الطاقوية بصفة عامة و سوق الغاز و افاقها في المديين المتوسط والبعيد بصفة خاصة، مجموعة واسعة من القضايا الموضوعية للطاقة العالمية كمسائل الانتقال الطاقوي، حماية المناخ والتحول الرقمي في صناعة الطاقة، حسب البيان.

وشارك في أعمال هذا المنتدى الدولي رؤساء شركات ومنظمات دولية للطاقة وخبراء يمثلون أكثر من 200 شركة روسية وعالمية ومن المختصين في مجالات الطاقة.