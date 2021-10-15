الاتحاد الافريقي: انتخاب الجزائري محمد بلحسين مفوضا للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار

انتخب وزراء الخارجية الأفارقة، هذا الجمعة ، مرشح الجزائر البروفيسور، محمد بلحسين، لتولي منصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في الاتحاد الافريقي.

وتمكن البروفيسور محمد بلحسين من الظفر بالمنصب، وبأغلبية الدول الاعضاء في الجولة الأولى من التصويت السري، حيث انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي مرشح الجزائر لتولي منصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وسيشرف البروفيسور بلحسين، بصفته الجديدة، مسؤولا على الاشراف على تنفيذ سياسات وبرامج واستراتيجيات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع تطلعات أجندة 2063، والخطط المرتبطة بها على المدى المتوسط، إلى جانب الأطر القانونية والسياسة القارية الرئيسية الأخرى.

ويكرس هذا الانتخاب عودة الجزائر لتولي منصب هام, ضمن الفريق القيادي لمفوضية الاتحاد الافريقي، الذي يضم الرئيس ونائبه وستة مفوضين.

وبهذا تكون الجزائر التي كانت حاضرة دون انقطاع في مفوضية المنظمة القارية بتوليها منصب مفوض السلم والأمن منذ انشائه، مدعوة لمواصلة دورها في تشجيع الجهود القارية في مجال آخر لا يقل أهمية عن السلم والأمن، نظرا لما تمثله حقيبة التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أهمية على الساحة القارية خصوصا في مجال التنمية المستدامة.

وقد أعرب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عن عميق شكره لنظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، على دعمهم، وعلى ثقتهم المتجددة في مساهمات الجزائر البناءة في العمل الافريقي المشترك.

ويذكر أن البروفيسور محمد بلحسين،يشغل عدة مناصب على الصعيدين الدولي والوطني، منها مستشارا دوليا في الصحة العمومية، وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة تفشي وباء كورونا، ويحظى بصيت كبير على الساحة القارية نظير جهوده في مكافحة وباء إيبولا.