رابطة أبطال افريقيا: شباب بلوزداد ووفاق سطيف من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج القواعد

يسعى ممثلا الكرة الجزائرية في منافسة رابطة ابطال افريقيا، شباب بلوزداد ووفاق سطيف، إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعدهما لدى مواجهتهما على التوالي آساك أبيدجان الإيفواري هذا السبت (سا 00ر16) و نادي نواديبو الموريتاني يوم الأحد (سا 00ر15) في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للمنافسة.

فشباب بلوزداد الذي تأهل على حساب أكوا يونايتد النيجيري (0-1 ذهابا و 2-0 إيابا) سيخوض هذه النسخة الجديدة بنية الذهاب إلى أبعد حد خاصة وأنه بلغ الدور ربع النهائي في النسخة الماضية حيث أقصي من طرف الترجي الرياضي التونسي (ذهابا: 2-0 و إيابا: 0-2 و 2-3 بضربات الترجيح).

ويقول مدرب الشباب الجديد، البرازيلي ماركوس باكيتا ما يلي: "سنسعى للذهاب الى أبعد نقطة في منافسة رابطة الأبطال وهو هدفنا الأساسي.

علينا تخطي هذه العقبة، سأعمل كل ما في أوسعي لترك بصمتي و المساهمة بقسط وافر في مشروع النادي".

شباب بلوزداد حل يوم الاربعاء بأبيدجان بتعداد يضم 24 لاعبا من بينهم المستقدمين خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، المدافع أحمد آيت عبد السلام ولاعب الوسط صبري شرايطية.

من جهته، آساك أبيدجان ليس مجهولا لدى الجمهور الجزائري، حيث سبق للناديين أن تقابلا في الماضي.

ويبقى النادي الإيفواري المعروف بمركز تكوينه، بعيدا عن المنافسة الوطنية حيث تم تأجيل انطلاق الموسم الكروي في كوت ديفوار.

وكان آساك أبيدجان قد تأهل في الدور التمهيدي الأول على حساب نادي تونغيث السنغالي حيث فاز عليه ذهابا و إيابا بنفس النتيجة (1-0).

وسيدير هذه المباراة طاقم تحكيم من جيبوتي بقيادة سليمان أحمد جاما ومساعدة مواطنيه أحمد عبد الرزاق ورشيد بورالح.

وخلافا للشباب، فقد استفاد وفاق سطيف من منافس يبدو لأول وهلة في متناوله, و يتعلق الأمر بنادي نواديبو الموريتاني الذي يفتقر للتجربة على الصعيد القاري، مما سيكون في صالح ممثل الجزائر للتأهل للدور القادم.

ويسعى "النسر الأسود" للضرب بقوة في المواجهة الأولى المبرمجة بالعاصمة نواكشوط مثلما أكده مدربه التونسي نبيل الكوكي الذي يقول: "لقد حضرنا جيدا للمواجهة المزدوجة.سنذهب إلى نواكشوط بنية تحقيق نتيجة جيدة أمام نادي نواديبو، نحن جاهزون".

وكان نائب بطل الجزائر الذي فاز وديا على مولودية قسنطينة (2-0) مؤخرا قد تأهل للدور التمهيدي الثاني على حساب نادي فورتون الغامبي (ذهابا: 0-3 و إيابا: 3-0 و 5-4 بركلات الترجيح).

وكان نادي نواديبو قد خاض مباراة واحدة في البطولة المحلية يوم الـ24 سبتمبر والتي فاز بها على ميدان نادي ترارزة (1-0).

وعينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي لإدارة المباراة، يساعده مواطناه الحاجي مليك سامبا وجبريل كامارا.

وستجري مباراة الإياب ما بين الـ 22 و الـ 24 أكتوبر بكل من سطيف والجزائر العاصمة.