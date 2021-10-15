محادثات بين لعمامرة ونظيره في نيجيريا على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مباحثات مع نظيره من جمهورية نيجيريا الاتحادية جيوفري أونيِيما، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا ، حسبما أفاد بيان للوزارة هذا الجمعة.

وأكد البيان أن رئيسي دبلوماسية البلدين ، تبادلا خلال المحادثات وجهات النظر حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس ، وتم الاتفاق على تنسيق الجهود لتفادي عوامل قد تخلق انقسامات داخل المنظمة القارية ، وكذا المبادرة بالتعاون مع دول أخرى لتهيئة الأجواء الضرورية للحفاظ على وحدة الصف الافريقي.

وشكل اللقاء فرصة أيضا لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عديد المجالات، خاصة في مجال الطاقة، ودفعه نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

كما استعرض الجانبان الأوضاع السائدة في منطقة الساحل والصحراء وآفاق تنشيط وتدعيم الآليات التي تم انشاؤها على المستوى القاري لمواجهة التحديات التي يفرضها الخطر الارهابي المتنامي على شعوب المنطقة والقارة بأكملها ، حسب ذات البيان.