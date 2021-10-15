الاتحاد الوطني للصحفيين والاعلاميين الجزائريين يندد بإشادة وكالة الانباء الفرنسية بحركة "الماك" الارهابية

ندد الاتحاد الوطني للصحفيين والاعلاميين الجزائريين، في بيان له اليوم الجمعة، ب"السقطة الخطيرة" لوكالة الأنباء الفرنسية التي أشـادت فـي برقية لها أمس الخميس بحركة "الماك" لتتحول بذلك الى "منبر لتنظيم ارهابي، وهو ما يتنافى تماما مع أخلاقيات مهنة الإعلام التي لطالما تغنت بها المؤسسات الإعلامية الفرنسية".

وأضاف ذات المصدر أن وكالة الانباء الفرنسية، بهذه السقطة، "تضرب عرض الحائط أخلاقيات المهنة وتشوه مبادئها، وهـذا ليس غريبا عـن الاعلام الفرنسي الذي باتت تسيطر على جزء كبير منه لوبيات صهيونية التي تكن عـداء لا نظير له للجزائر بحكم كونها قلعة الثوار وأكبر رافضي التطبيع".