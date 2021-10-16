بوغالي: جرائم الإنسانية وحروب الإبادة "لا تموت بالتقادم ولا بالمراوغات والمخادعات"

كما أوضح أن الرئيس عبد المجيد تبون كان "واضحا في تحديد الموقف من المسائل التاريخية التي لا تقبل المساومة ولا التنازل" ومن خلال هذا الضبط لمفهوم الاستعمار "يتم التعامل "،يقول بوغالي .
كما أكد أن أحداث الـ 17 أكتوبر 1961 "وصمة عار على جبين" المستعمر وكانت من "الشواهد الكبرى على وحشية المستدمر الذي قابل مظاهرات المسالمين بكل أنواع البطش".
وبعد أن ذكر ان المتظاهرون خرجوا ل"التنديد بقانون الحظر الممارس عليهم ظلما وعدوانا ورفعوا اللافتات البيضاء المنادية بالحرية والرافضة للاستعباد والقهر" ، أوضح أن هؤلاء المتظاهرون "برهنوا للعالم ان ضمير الأمة لا يموت مهما حاول أعداء الحياة "، مشيرا الى ان هذه الأحداث هي "حلقة أخرى مضيئة مضافة الى حلقات الكفاح ضمن سلسلة طويلة من المقاومات الباسلة طيلة فترة الاستدمار الفرنسي الغاشم".
وأبرز أن أبطال هذه الاحداث هم من "أبنائنا في عقر ديار فرنسا نقلوا صوت الثورة العظيمة الى هناك" حتى يسمع العالم ويرى "إصرار الانسان الجزائري التواق للحرية والعاشق للكرامة" ولم يثنهم في ذلك "التقتيل ولا التنكيل ولا الاعتقالات التي طالت الألاف من الأحرار رغم التعتيم الإعلامي ومنع الصحافة وتجاهل شكاوي ذوي المفقودين" في المظاهرات .
وأضاف في نفس السياق قائلا : إنه "يكفي لحاملي الفكر الاستعماري اليوم ان يقرأوا من شهادات الغرب ما يصور قمة الوحشية " حيث كما قال-- " وصفا المؤرخان البريطانيان (جيم هاوس) و (نيل ماكماستر ) ما تعرض له الجزائريون في كتابهما (الجزائريون ، الجمهورية ورعب الدولة) بأنه أعنف قمع لمظاهرة في أوربا الغربية في التاريخ المعاصر".
كما ذكر بما قالته الناجية الفرنسية من المجزرة (مونيك هيرفو) التي أكدت انها " شاهدت بأم عينها كيف اطلقت الشرطة الفرنسية النار على الجزائريين والقاء جثثهم في نهر السين" .
كما كشف رئيس المجلس بالمناسبة أن "ما قاله الشاهد الحاضر في هذه المظاهرات سعيد بقطاش" بان المظاهرات "تحولت الى مجازر هجمت فيها قوات الشرطة الفرنسية على المتظاهرين بالرصاص الحي والهراوات وألقت بهم مكبلين في نهر السين ، وفي اليوم التالي طفت الجثث على سطح الماء" .
وخلص بوغالي في ختام كلمته الى التأكيد على أن مظاهرات الـ 17 أكتوبر 1961 "ستبقى راسخة في ذهن كل جزائري جيلا فجيلا " كما تبقى " راسخة في ذهن كل حر فوق المعمورة " كما سيبقى شهداؤنا الأبرار "سرجا منيرة لدروب الحياة التي لن نحيد عنها ولن نبدلها، وأنه لعهد صادق والتزام مدام نبض هذه الأمة يخفق كرامة ومجدا ".